Вальтер Самуэль: «Барцальи - идеальный центрбек»

Бывший защитник «Интера» Вальтер Самуэль не уверен, что «нерадзурри» одолеют «Милан» в матче 8-го тура Серии А, а также считает оборонца «Ювентуса» Андреа Барцальи идеальным центральным защитником:

«Если судить по положению команд в турнирной таблице, то „Интер“ в воскресенье победит, но дерби - это непредсказуемая игра. Матч не станет решающим (а вот для главного тренера „Милана“ Винченцо Монтеллы может и стать, прим. ред.), но будет важным. Его исход может повлиять на дальнейшие результаты.

Я был бы спокоен за защиту „Интера“ только в том случае, если бы за нас играл такой футболист, как Барцальи. Это идеальный центрбек. Всегда собран, всегда находится в нужном месте. Жаль, что конец его карьеры близок, он настоящая легенда „Ювентуса“».

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