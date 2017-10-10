Хайнкес: «Хамес очень талантлив, я знаю, что могу помочь ему»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес готов помочь полузащитнику клуба Хамесу Родригесу освоиться в Германии и вывести его игру на новый уровень:

«Я имею четкое представление о том, как использовать Хамеса. Я наблюдал за его игрой во многих матчах, и хотя я не знаю его лично, пообщаюсь с ним, когда он вернется в расположение клуба из сборной.

Стиль игры в Германии сильно отличается от того футбола, в который играют в Южной Америке. Язык, менталитет, культура - все это для него новое. Это может усложнить жизнь молодым игрокам, но я знаю, что могу помочь ему, ведь я люблю талантливых игроков, а он очень талантлив».

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