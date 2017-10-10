Кавани: «Хочу видеть Неймара обладателем „Золотого мяча“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани вспомнил о своем конфликте с Неймаром и пожелал бразильцу выиграть «Золотой мяч»:

«Я с ним поговорил и высказал то, что думаю. Есть вещи, которым лучше оставаться в раздевалке. Я не расскажу вам, что мы друг другу сказали. Единственное, чего я хочу, так это чтобы все наши новички присоединялись к ПСЖ ради блага всей команды. Индивидуальные награды тоже будут, если коллектив выступит успешно.

Если у нас будет играть лучший игрок в мире, это здорово и для меня. Я говорил уже несколько раз, что хочу видеть Неймара обладателем „Золотого мяча“. Если это случится, значит, он забьет много голов и поможет нам одержать важные победы. А я хочу побеждать в турнирах — именно это меня и интересует».

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