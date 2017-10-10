Рауш: «Сборная России была лучше Ирана»

Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничью с командой Ирана (1:1) в контрольном матче.
«Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы. Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке», - сказал Рауш.
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Они хоть назад не играют и пасами в недодачу не искрят,как этот.....
Они хоть назад не играют и пасами в недодачу не искрят,как этот.....
Из нафталина достали,мало своих тормозов,
так еще одного медлительного защитника нашли )
УжОс ) Все пасы в недодачу, вхолостую беготня,
еще и голешник привез на пару с Кутеповым......
Из нафталина достали,мало своих тормозов,
так еще одного медлительного защитника нашли )
УжОс ) Все пасы в недодачу, вхолостую беготня,
еще и голешник привез на пару с Кутеповым......