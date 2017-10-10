Рауш: «Сборная России была лучше Ирана»

Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничью с командой Ирана (1:1) в контрольном матче.

«Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы. Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке», - сказал Рауш.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте