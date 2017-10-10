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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Рауш: «Сборная России была лучше Ирана»

сегодня, 21:15
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Полузащитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ничью с командой Ирана (1:1) в контрольном матче.

«Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы. Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке», - сказал Рауш.

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 21:42
как для второго матча с новой для него командой - шикарно сыграл, работал и спереди и сзади. Подчищал, открывался, помогал, верно по мысли двигался в зоны, - РАБОТАЛ одним словом, ведь это его ПРОФЕССИЯ, которой он зарабатывает на жизнь. Пожалуй был лучшим из россиян, ну вы поняли)). Просто порой он не всегда понимал куда движутся другие, так сказать бакланы, и почему они не используют возможности которые он им предлагает)) Но понимание их игры к нему скоро прийдет.
Морозовский
сегодня в 21:38
Лучше Ирана наша сборная не бала, а вот Рауш был в сборной лучший.
Знатог
сегодня в 21:31
такое же г как нойштетер
NAZAR 007 ответил Skorp-winner
сегодня в 21:29
Skorp-winner:
по-моему там 2 спартача не смогли остановить иранского игрока! кутепофф и джикия! гы-гы
Согласен,с тех началось, а этот рядом на Азмуна любовался )
NAZAR 007 ответил Skorp-winner
сегодня в 21:28
Skorp-winner:
Рауш хоть поле видит, вотбыл бы Комбарик он неглядя бы грузил за ворота свои ювелирные подачи! гы-гы
А я не про Комаброва,а про Жиркова,про того же Полуяхтова.
Они хоть назад не играют и пасами в недодачу не искрят,как этот.....
Skorp-winner ответил NAZAR 007
сегодня в 21:25
NAZAR 007:
И как тебя только в сборную берут ? ) ЖЕСТЬ ) Из нафталина достали,мало своих тормозов, так еще одного медлительного защитника нашли ) УжОс ) Все пасы в недодачу, вхолостую беготня, еще и голешник привез на пару с Кутеповым......
по-моему там 2 спартача не смогли остановить иранского игрока! кутепофф и джикия! гы-гы
Skorp-winner
сегодня в 21:24
Рауш хоть поле видит, вотбыл бы Комбарик он неглядя бы грузил за ворота свои ювелирные подачи! гы-гы
lobsterdam
сегодня в 21:21
так сильно хочет попасть в основу этот рауш (кстати, что это за птица?), что несет сервильный бред...
NAZAR 007
сегодня в 21:21
И как тебя только в сборную берут ? ) ЖЕСТЬ )
Из нафталина достали,мало своих тормозов,
так еще одного медлительного защитника нашли )

УжОс ) Все пасы в недодачу, вхолостую беготня,
еще и голешник привез на пару с Кутеповым......
cska1234
сегодня в 21:19
Это вранье. Рауш был хорош, но другие отвратительны.
Tajfun
сегодня в 21:18
Я бы сказал,ты был одним из лучших , но обводки учись!
bamana
сегодня в 21:17
Чем?
viRUS76
сегодня в 21:17
молодчик
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