Ерохин: «Могли дожать сборную Ирана»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Ирана (1:1) в контрольном матче.

«Добавили свежести впереди, все-таки между матчами было два дня перерыва. Это была реакция на пропущенный мяч, нужно было отыгрываться. Мы могли дожать.

Почему не было остроты? Немного не хватало контроля мяча, не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Тренеры подсказали в перерыве, и этот аспект стал лучше», - сказал Ерохин.

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