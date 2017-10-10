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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Ерохин: «Могли дожать сборную Ирана»

сегодня, 21:29
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Ирана (1:1) в контрольном матче.

«Добавили свежести впереди, все-таки между матчами было два дня перерыва. Это была реакция на пропущенный мяч, нужно было отыгрываться. Мы могли дожать.

Почему не было остроты? Немного не хватало контроля мяча, не совсем правильно выходили из обороны в атаку. Тренеры подсказали в перерыве, и этот аспект стал лучше», - сказал Ерохин.

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Mоnоlo
сегодня в 21:44
Надо было дожимать.
Морозовский
сегодня в 21:33
Ерохин, я помню времена, когда ты на поле был полезен !
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