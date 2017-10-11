Месси, Ди Мария и Бенедетто – в старте сборной Аргентины на матч с Эквадором

Стали известны стартовые составы национальных команд Эквадора и Аргентины на отборочный матч ЧМ-2018:
Эквадор: Бангера, Веласко, Арболеда, Рамирес, Ибарра, Ибарра Мина, Интриаго, Орехуэла, Севальос, Аймар, Ордоньес.
Запасные: Джонсон, Мурильо, Плата, Э. Валенсия, Учуари, Ортис, Гаркес, А. Лопес, Арриага, Пьедра.
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Сальвио, Э. Перес, Ди Мария, Месси, Бенедетто.
Запасные: Гусман, Паредес, Фасио, Песселья, Банега, П. Перес, Ригони, Икарди, Маммана, Гомес, Дибала, Маркесин.
Напомним, в предыдущем туре Аргентина дома не смогла обыграть сборную Перу (0:0).
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