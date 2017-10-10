Эстония в концовке уступила Боснии и Герцеговине

Сборная Эстонии уступила команде Боснии и Герцеговины в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.
Таллинн, стадион «Ле Кок Арена - Лиллекюла»
Эстония - Босния и Герцеговина 1:2 (0:0)
Голы: Антоно 75 - Хайрович 48, Хайрович 84.
Эстония: Аксалу, Баранов, Клаван, Пикк, Метс, Лутс, Антонов, Тенисте, Зенев (Тамм 69), Аньер (Яагер 77), Кяйт.
Главный тренер: Мартин Рейм.
Босния и Герцеговина: Бегович, Цоцалич, Колашинац (Думич 46), Сушич, Зуканович, Крунич, Цимирот, Медуньянин, Хайрович, Кодро (Дульевич 75), Ибишевич (Джеко 65).
Главный тренер: Мехмед Баждаревич.
Предупреждения: Клаван 20, Ибишевич 51, Хайрович 78, Лутс 90.
Судья: Владислав Безбородов.
В параллельном матче сборная Португалии обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018.
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