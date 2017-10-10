Люксембург и Болгария разошлись миром

В заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018 (группа A) Болгария в гостях не смогла обыграть Люксембург.

Люксембург, стадион «Жози Бартель»

Люксембург – Болгария – 1:1 (1:0)

Голы: Тиль 3 — Чочев 68.

Люксембург: Жубер, Мальже, Перейра, Йениш, Янс, Филиппс, Скендерович, Тиль, Орельен (Синани 84), Родригес (Да Мота 60), Турпель.

Главный тренер: Люк Хольц.

Болгария: Илиев, Божиков, Занев (Недялков 14), С. Попов, Славчев, Чочев, Краев (Галабинов 49), И. Попов, Делев, Неделев, Бодуров.

Главный тренер: Петар Хубчев.

Предупреждения: С. Попов 26, Бодуров 35, Янс 59, И. Попов 62.

Судья: Иштван Вод.

В другом матче группы Нидерланды обыграли Швецию.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте