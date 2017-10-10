Люксембург и Болгария разошлись миром

В заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018 (группа A) Болгария в гостях не смогла обыграть Люксембург.
Люксембург, стадион «Жози Бартель»
Люксембург – Болгария – 1:1 (1:0)
Голы: Тиль 3 — Чочев 68.
Люксембург: Жубер, Мальже, Перейра, Йениш, Янс, Филиппс, Скендерович, Тиль, Орельен (Синани 84), Родригес (Да Мота 60), Турпель.
Главный тренер: Люк Хольц.
Болгария: Илиев, Божиков, Занев (Недялков 14), С. Попов, Славчев, Чочев, Краев (Галабинов 49), И. Попов, Делев, Неделев, Бодуров.
Главный тренер: Петар Хубчев.
Предупреждения: С. Попов 26, Бодуров 35, Янс 59, И. Попов 62.
Судья: Иштван Вод.
В другом матче группы Нидерланды обыграли Швецию.
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