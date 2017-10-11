Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Эквадор и вышла на ЧМ-2018

В заключительном туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Аргентины на выезде добилась победы над командой Эквадора и завоевала право сыграть на чемпионате мира.
Кито, стадион «Олимпико Атауальпа».
Эквадор – Аргентина – 1:3 (1:2)
Голы: Ибарра Мина 1 – Месси 12, 20, 62
Эквадор: Бангера, Веласко, Арболеда, Рамирес, Ибарра, Ибарра Мина, Интриаго (Учуари 77), Орехуэла, Севальос (Э. Валенсия 41), Аймар, Ордоньес (Эстрада 64).
Главный тренер: Хорсе Селико.
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Сальвио (Фасио 90), Э. Перес, Ди Мария (Паредес 84), Месси, Бенедетто (Икарди 76).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Предупреждения: Севальос 14, Акунья 51, Билья 61, Эстрада 75, Маскерано 86.
Судья: Андерсон Даронко (Бразилия).
В предыдущем туре аргентинцы не смогли обыграть сборную Перу (0:0).
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