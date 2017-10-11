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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Аргентина благодаря хет-трику Месси обыграла Эквадор и вышла на ЧМ-2018

сегодня, 04:23
ЭквадорЭквадор1 : 3АргентинаАргентинаМатч завершен

В заключительном туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Аргентины на выезде добилась победы над командой Эквадора и завоевала право сыграть на чемпионате мира.

Кито, стадион «Олимпико Атауальпа».

Эквадор – Аргентина – 1:3 (1:2)
Голы: Ибарра Мина 1 – Месси 12, 20, 62

Эквадор: Бангера, Веласко, Арболеда, Рамирес, Ибарра, Ибарра Мина, Интриаго (Учуари 77), Орехуэла, Севальос (Э. Валенсия 41), Аймар, Ордоньес (Эстрада 64).
Главный тренер: Хорсе Селико.

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Сальвио (Фасио 90), Э. Перес, Ди Мария (Паредес 84), Месси, Бенедетто (Икарди 76).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Предупреждения: Севальос 14, Акунья 51, Билья 61, Эстрада 75, Маскерано 86.

Судья: Андерсон Даронко (Бразилия).

В предыдущем туре аргентинцы не смогли обыграть сборную Перу (0:0).

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Все комментарии
112910415
сегодня в 05:17
пришёл лесник и всех разогнал
ДАША Д
сегодня в 05:14
Месси - это 99,9% сборной Аргентины
Ty4ka98 ответил Ystavshiy
сегодня в 05:13
Ystavshiy:
Если послушать месси подражателей, то остальным 10 аргентинцам можно было не выходить на поле)) Их кумир все сделал сам, они до этого теряли теряли очки "без него", и тут он все-таки выдает один нормальный матч, и он снова бог))) ЛуДшЫй!!!))))
Сборная Аргентины сыграла на уровне сборной Аргентины - то есть относительно плохо. Дело сделали два технаря впереди - Месси и ДиМа - они правили балом + ко всему какая-то неуверенная игра от Эквадора в защите, просто они не стояли в 10-ом в обороне, как это было в матче с Перу, эквадорцы знатно сопротивлялись и бегали в атаку, но особых дивидендов им это не принесло. Игры у Ромеро было мало, когда нужно было - он не выручил. Все как обычно. Если Месси не делает игру - значит почти никто ее не делает.
RUSTY8
сегодня в 05:07
Утренний взрыв п/е/р/д/а/ков хейтеров Месси гарантирован)))
Valerii ответил Ystavshiy
сегодня в 05:05
Ystavshiy:
Если послушать месси подражателей, то остальным 10 аргентинцам можно было не выходить на поле)) Их кумир все сделал сам, они до этого теряли теряли очки "без него", и тут он все-таки выдает один нормальный матч, и он снова бог))) ЛуДшЫй!!!))))
Да ты не слушай, ты смотри. Или ты уже своим глазам не веришь.?
Valerii ответил Ty4ka98
сегодня в 05:04
Ty4ka98:
Немного короткого разбора матча. Это если кому интересно. Не смотря на хороший результат весьма много недостатков я увидел в игре Аргентины. Все эти недостатки повторяются с матча в матч, а именно: отсутствие центра поля, т.е. Аргентина формально все матчи играет без полузащиты, нет связующего участка между защитой и нападением, как следствие плохо налаженная позиционная игра и игра при выходе с обороны в атаку - очень много было передач назад. Далее на личности: Меркадо - который матч показывает неуверенную игру в обороне, часто ошибаясь - а "подчищает" за ним, в основном, Отаменди, которому это явно не по душе. Бенедетто - у Аргентины всегда сложно с центром нападения, этот игрок не исключение - парень просто выпадает из игры. В общем, это коротко о самом ярком и броским. То, что нужно первым делом исправить Сампаоли иначе будет худо.
Месси гений. Слабых мест в команде конечно хватает, но думаю к ЧМ все будет в порядке. В сборной будут только лучшие.
Ystavshiy
сегодня в 05:01
Если послушать месси подражателей, то остальным 10 аргентинцам можно было не выходить на поле)) Их кумир все сделал сам, они до этого теряли теряли очки "без него", и тут он все-таки выдает один нормальный матч, и он снова бог))) ЛуДшЫй!!!))))
Agamaga
сегодня в 05:00
По-другому и быть не могло. Победы идут благодаря Месси!
Valerii ответил Марк Аврелий
сегодня в 04:58
Марк Аврелий:
Ну испанцы еще могут пройти далеко на ЧМ, а вот аргентинцы вылетят примерно в 1/8 финала.
У тебя похоже открылся дар ясновидения . Так перед смертью бывает.
BarsfanBaku
сегодня в 04:56
Мои поздравление , безумно рад , прям танцую , опаа опаа йеее )) жаль Чили , будет не хватать вас на ЧМ . Буду верить и молится чтоб дошли до финала а с меня фото со стадиона
neomessi
сегодня в 04:48
Все игроки Барсы показали себя сегодня!
Поул, Лео, Суарес.
Ty4ka98
сегодня в 04:45
Немного короткого разбора матча. Это если кому интересно.

Не смотря на хороший результат весьма много недостатков я увидел в игре Аргентины. Все эти недостатки повторяются с матча в матч, а именно: отсутствие центра поля, т.е. Аргентина формально все матчи играет без полузащиты, нет связующего участка между защитой и нападением, как следствие плохо налаженная позиционная игра и игра при выходе с обороны в атаку - очень много было передач назад.

Далее на личности:

Меркадо - который матч показывает неуверенную игру в обороне, часто ошибаясь - а "подчищает" за ним, в основном, Отаменди, которому это явно не по душе.
Бенедетто - у Аргентины всегда сложно с центром нападения, этот игрок не исключение - парень просто выпадает из игры.

В общем, это коротко о самом ярком и броским. То, что нужно первым делом исправить Сампаоли иначе будет худо.
вoлгoдoн
сегодня в 04:42
Там Гондурас и Тринидад ведут.Дело за Панамой и пиндосы мимо кассы..
Johnes
сегодня в 04:41
Браво Месси, браво Аргентина! Вот это настоящий Спаситель нации. Он отблагодарил всех своих соотечественников и поклонников его таланта за терпение и надежду. Жирная точка, поставленная Лионелем, сняла все сомнения относительно величия лучшего игрока за всю историю мирового футбола. Хейтеры и злопыхатели, ложитесь спать.
juchok
сегодня в 04:39
наконец то поперло и сразу пошли голы! с победой!
Марк Аврелий ответил da da da
сегодня в 04:39
da da da:
поздравляем Лео. финал ЧМ Испания-Аргетина Иньеста против Месси улучшенная версия Зидана против улучшенной версии Марадоны.
Ну испанцы еще могут пройти далеко на ЧМ, а вот аргентинцы вылетят примерно в 1/8 финала.
дурман
сегодня в 04:38
Хотелось бы сказать кое что некоторым пользоваьелем этого сайта, теперь ...... ......
...... ......... ........ ...... ......
У меня все
вoлгoдoн ответил 007007
сегодня в 04:38
007007:
Ну все, ЗМ гному за голы Эквадорам, Перу,Парагваям и Венесуэлам
Всяко покруче Андорр,Фареров,Латвий и иже)
Марк Аврелий
сегодня в 04:36
Не заслужили. На ЧМ аргентинцам ничего не светит.
Остапчук 67
сегодня в 04:36
Месси волшебник.
Абуссафар Аббасов
сегодня в 04:36
Месси-недоброжелатели 3:0
Imperatore
сегодня в 04:35
Рад за Аргентину!
007007
сегодня в 04:35
Ну все, ЗМ гному за голы Эквадорам, Перу,Парагваям и Венесуэлам
InterChampion
сегодня в 04:34
Vamos ARGENTINA!!!
ARGENTINA.....ARGENTINA....ARGENTINA
barcelonistas
сегодня в 04:32
Слов много. Аргентина заканчивает отбор третьими - после Бразилии и Уругвая. Невероятно тесная таблица. Отбор Южной Америки далеко не чета европейскому. "Немотивированная" Венесуэла с последнего места отбирает очки у нескольких фаворитов, а в последнем туре обыгрывает Парагвай, решающий вопрос о выходе на ЧМ! Бразилия разбивает Чили с далеко первого места. Ставлю на то, что в верхних стадиях плей-офф будет много латинских команд. Конкурентоспособность поражает. Каждый матч бойня, сильные команды.

Матч напомнил групповой этап прошлого ЧМ. За что Месси и получил приз лучшему игроку - команда стоит, Месси зубами тащит команду к победе. Лучший игрок в мире. В этом году просто возродился. Но самое важное для него будет весной-летом.
вoлгoдoн
сегодня в 04:32
Чилийцев жалко..
007007 ответил Ty4ka98
сегодня в 04:31
Ty4ka98:
Первый пошел - и пошел мимо.
Ууу.. Набросились каталашки)))
da da da ответил 007007
сегодня в 04:31
007007:
Если проигрывают - то только хреновые партнеры в команде, но никак не Месси, если выигрывают - то вытащил Месся. Вот она логика каталанских
в данном случае у Аргов моментов в принципе не было,у Месси 4 удара 3 гола,третий по красоте исполнил.
Ty4ka98 ответил 007007
сегодня в 04:31
007007:
Если проигрывают - то только хреновые партнеры в команде, но никак не Месси, если выигрывают - то вытащил Месся. Вот она логика каталанских
Первый пошел - и пошел мимо.
EVM
сегодня в 04:30
Сборную Аргентины с победой и добро пожаловать в Россию!
Месси, просто крут!
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