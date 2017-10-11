Фигу: «После успехов на Евро Португалия поверила в свои силы»

Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу поделился своим взглядом на перспективы сборной Португалии на чемпионате мира-2018:
«Португалия, как и остальные большие сборные, всегда сохраняет надежду на успешное выступление и попадание в финал чемпионата мира. Для нас это еще одна возможность заявить о себе. После успехов в чемпионатах Европы мы поверили в свои силы и знаем, что у нас есть шансы».
Напомним, 10 октября сборная Португалии обыграла швейцарцев, обеспечив себе прямую путевку на мундиаль в России.
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