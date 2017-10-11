Арена: «Непопадание США на чемпионат мира — это позор»

В заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира (зона КОНКАКАФ) США неожиданно уступили сборной Тринидада и Тобаго, утратив любые шансы на участие в грядущем мундиале. Главный тренер американцев Брюс Арена разочарован этим результатом:

«Это позор. Нам не следует оставаться дома во время этого чемпионата мира. Всю ответственность я беру на себя.

Конечно, все мы очень разочарованы. Всё сегодня позволяло нам одержать победу. Очевидно, что мы провалили первый тайм. Вторую половину встречи начали неплохо, но все решила пара голов.

Не ищу никаких оправдания. Могли ведь забить хотя бы второй гол, чтобы заработать одно очко».

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