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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Арена: «Непопадание США на чемпионат мира — это позор»

сегодня, 08:10
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго2 : 1СШАСШАМатч завершен

В заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира (зона КОНКАКАФ) США неожиданно уступили сборной Тринидада и Тобаго, утратив любые шансы на участие в грядущем мундиале. Главный тренер американцев Брюс Арена разочарован этим результатом:

«Это позор. Нам не следует оставаться дома во время этого чемпионата мира. Всю ответственность я беру на себя.

Конечно, все мы очень разочарованы. Всё сегодня позволяло нам одержать победу. Очевидно, что мы провалили первый тайм. Вторую половину встречи начали неплохо, но все решила пара голов.

Не ищу никаких оправдания. Могли ведь забить хотя бы второй гол, чтобы заработать одно очко».

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Все комментарии
Владимир Богатов
сегодня в 08:17
Заметь - никто и не спорит
охотник на барсуков
сегодня в 08:13
США просто слили турнир. И, наверное, это правильно.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:12
Скорее это подозрительно
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