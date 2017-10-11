Орлов: «Неужели и на чемпионате мира мы будем постоянно пасовать назад?»

Известный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой сборной России в контрольном матче с Ираном (1:1):

«Не знаю, какую цель преследовал Станислав Саламович, выпуская вот такой стартовый состав. Первый тайм наша команда, мягко говоря, провалила. Сборная играет дома. А теперь посчитайте, сколько моментов игроки создали до перерыва. Сколько ударов они нанесли по воротам?

Прежде всего, претензии возникают к полузащите. У вас впереди Кокорин и Смолов, почему вы не снабжаете их пасами?! Какой брак… Мало идей при продолжении атак, все избавлялись от мяча. Например, Ерохин получает пас и, не задумываясь, возвращает мяч защитнику. А почему бы не подумать? Может быть, самому надо продолжить атаку? Опять начинается…

Но мы же дома играем, в России! На носу чемпионат мира. Неужели и на турнире мы будем постоянно пасовать назад? Сколько передач отдали назад?»

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