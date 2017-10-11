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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
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    47%
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
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Орлов: «Неужели и на чемпионате мира мы будем постоянно пасовать назад?»

сегодня, 05:50
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой сборной России в контрольном матче с Ираном (1:1):

«Не знаю, какую цель преследовал Станислав Саламович, выпуская вот такой стартовый состав. Первый тайм наша команда, мягко говоря, провалила. Сборная играет дома. А теперь посчитайте, сколько моментов игроки создали до перерыва. Сколько ударов они нанесли по воротам?

Прежде всего, претензии возникают к полузащите. У вас впереди Кокорин и Смолов, почему вы не снабжаете их пасами?! Какой брак… Мало идей при продолжении атак, все избавлялись от мяча. Например, Ерохин получает пас и, не задумываясь, возвращает мяч защитнику. А почему бы не подумать? Может быть, самому надо продолжить атаку? Опять начинается…

Но мы же дома играем, в России! На носу чемпионат мира. Неужели и на турнире мы будем постоянно пасовать назад? Сколько передач отдали назад?»

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Все комментарии
Ledokol64
сегодня в 06:14
Кроме пасов назад у сборной есть в запасе передачи поперек поля.
Так, что Геннадий Сергеевич, Вы не учли весь арсенал сборной.
Манас Баймухан
сегодня в 06:08
Никогда такого не было и вот опять
RDeanW
сегодня в 06:04
"У вас впереди Кокорин и Смолов, почему вы не снабжаете их пасами?!"

я видел вчера этого кокорина. ему отдают мяч, а он начинает вдоль линии штрафной бегать туда-сюда. защитники ирана в линию выстраиваются, стоят на месте и смотрят на него, как на дурачка.
juchok
сегодня в 05:55
от наших еще что то ждут?
показали же свой уровень на том же КК... лично я в чудеса не верю.....
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