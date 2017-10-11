«Барселона» посматривает за новичком «Милана» Андре Силвой

Нападающий «Милана» Андре Силва понемногу адаптируется к игре в составе «россонери» и при возможности старается забивать голы. Выступления португальца, согласно информации испанской прессы, привлекли внимание «Барселоны».

Спортивный директор «блаугранас» Роберт Фернандес наблюдал за матчем сборной Португалии с Андоррой, в котором Силва отметился забитым мячом. Вероятно, «Барселона» предпримет попытку подписать футболиста в ближайшие трансферные окна.

Напомним, что форвард только этим летом перешел в итальянский клуб из «Порту». Трансфер обошелся «Милану» в 38 млн евро.

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