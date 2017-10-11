«Реал Мадрид» готов обменять трех игроков на Харри Кейна

Как сообщают СМИ, «Реал Мадрид» готов предложить трех игроков в обмен на нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.



Идеальным вариантом для «Реала» было бы обменять Гарета Бэйла на Кейна, однако из-за постоянных травм и малого количества игровой практики валийца, в сделку могут войти еще Лука Модрич и Карим Бензема. На данный момент Кейн является одним из самых востребованных нападающих в мире, примерная стоимость игрока «Тоттенхэма» составляет €200 млн.



Ранее Харри Кейн не исключал возможность переезда в Испанию.

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