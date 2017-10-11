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«Реал Мадрид» готов обменять трех игроков на Харри Кейна

сегодня, 12:00

Как сообщают СМИ, «Реал Мадрид» готов предложить трех игроков в обмен на нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Идеальным вариантом для «Реала» было бы обменять Гарета Бэйла на Кейна, однако из-за постоянных травм и малого количества игровой практики валийца, в сделку могут войти еще Лука Модрич и Карим Бензема. На данный момент Кейн является одним из самых востребованных нападающих в мире, примерная стоимость игрока «Тоттенхэма» составляет €200 млн. 

Ранее Харри Кейн не исключал возможность переезда в Испанию. 

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Все комментарии
Cektor
сегодня в 12:49
обменять?? эти игроки столько лет в клубе и реал готов их просто "обменять" .... не стыда ни совести в это клубешнике нет ..
zakirjan_87
сегодня в 12:45
Большая, жирная утка!) не будет этого никогда, Перес спокойно без обмена купит если захочет
Gourcuff Yohanne
сегодня в 12:32
англичане кроме своего островка нигде не могут нормально играть
амурец
сегодня в 12:30
Модрича отдавать нельзя
Thierry Daniel Henry ответил ст_прапорщик
сегодня в 12:30
ст_прапорщик:
убогие маргариновые махинации
    Ruslan3132
    сегодня в 12:30
    жалкая утка. у Реала денег дофига сейчас, легко могут и 200 и 250 лямов выдать, не отдавая лишний раз игроков. Если про Бейла еще вероятно, Бензема с натяжкой тоже, то Модрича точно не отдаст Зидан.
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:27
    Кто это вообще такой ??
    Может опечатка или трудности перевода......
    За 3 футболки ....Бенземы,Модрича и Бэйла - можно обменять....но с условием что англичане ещё малость доплатят.....

    Англичане насмотрелись на Мбаппе,Неймара и пр....и давай себе тоже топ-игроков напридумывать......
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 12:24
    Зачем "Тоттенхэму" отработанный материал?
    Лучше взять деньгами и купить тех, кто нужен.
    Alex12357
    сегодня в 12:21
    Жаль парня ,сгниёт в Реале как Бэйл.
    Thierry Daniel Henry ответил MixaBMK
    сегодня в 12:20
    MixaBMK:
    Котяра в мешке ещё тот, англичане за пределами Англии редко когда заигрывают по нормальному
    Steve McManaman здорово выступал за сливочных.
    juchok
    сегодня в 12:18
    если это правда, то надо соглашаться
    Thierry Daniel Henry
    сегодня в 12:17
    Не за что, в это не поверю.
    ст_прапорщик
    сегодня в 12:13
    убогие маргариновые махинации
    Valerii
    сегодня в 12:10
    Модрич мозг реала. Иско казимирофф кросс его не заменят все вместе . Поэтому ответ такой. На носу уже зима. Криро бейл и бензема.
    Слайш
    сегодня в 12:08
    пхахаха )) За Модрича должны требовать трёх таких Кейнов... Нап он хороший, спору нет, но отдавать лучшего дирижера Мадрида - это высшая степень тупости. Бэйла и Бензема - не вопрос, пусть хоть щас забирают..

    Но от Луки прочь руки!
    Ptaha91
    сегодня в 12:06
    скажите, хоть раз слухи о обмене игроков были правдой?
    Пластун
    сегодня в 12:06
    Один поломанный, другой за 30, третий бревно по версии самих сливочных. Это называется избавиться от баласта. Если ТХ на это пойдёт то потеряют. За 200 млн они купят больше хороших игроков и помоложе.
    kokshareal
    сегодня в 12:05
    Модрича точно не нужно никуда менять!!!
    MixaBMK
    сегодня в 12:02
    Котяра в мешке ещё тот, англичане за пределами Англии редко когда заигрывают по нормальному
    Сочинский
    сегодня в 12:02
    Смешно и не более...
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