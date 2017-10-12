Мустафи пропустит от четырех до шести недель

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи выбыл на срок от четырех до шести недель из-за травмы бедра, которую он получил в поединке за сборную Германии. Об этом сообщил рулевой «канониров» Арсен Венгер. Таким образом, немец пропустит минимум 5 матчей в АПЛ, в том числе поединки с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Также продолжает свое восстановление и бек Лоран Косьельни. На данный момент он не готов, но завтра француз пройдет заключительный осмотр перед игрой 8-го тура АПЛ с «Уотфордом».

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