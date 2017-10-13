СМИ: «„Тоттенхэм“ готов расстаться с Роузом»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщают британские СМИ.

Дело в том, что на днях «шпоры» выпустили клубный календарь на 2018 год, ни на одной из страниц которого не оказалось оборонца.

27-летний англичанин уже давно находится в лазарете, а действия его сменщика Бена Дэвиса впечатляют. Так, статистика утверждает, что за последние три сезона «шпоры» побеждают в 65.57% своих матчей, когда Дэвис выходит в стартовом составе. В случае с Роузом этот показатель падает до 44%.

В услугах Роуза может быть заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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