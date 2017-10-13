Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября

Стали известны дата и время начала матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
25 октября, среда
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 11:30 (по московскому времени)
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 12:00
«Тамбов» (Тамбов) – «Авангард» (Курск) – 14:00
«Шинник» (Ярославль) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) – 15:00
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Амкар» (Пермь) – 18:30
«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 19:00
«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 19:00
«Тосно» (Тосно) – «Томь» (Томск) – 19:00
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