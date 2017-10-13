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Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
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19:30 сегодня Ахмат -:- Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
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Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября

сегодня, 13:30

Стали известны дата и время начала матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

25 октября, среда

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 11:30 (по московскому времени)

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Енисей» (Красноярск) – 12:00

«Тамбов» (Тамбов) – «Авангард» (Курск) – 14:00

«Шинник» (Ярославль) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) – 15:00

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Амкар» (Пермь) – 18:30

«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 19:00

«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 19:00

«Тосно» (Тосно) – «Томь» (Томск) – 19:00

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Все комментарии
альсато ответил Аксинья
сегодня в 14:44
Аксинья:
Это тот день когда вся Россия будет болеть за Питер...
В России -намного меньше "больных", чем Ты думаешь)))
Kwinto555
сегодня в 14:42
Игра в среду, это очень хорошо.
ДСА
сегодня в 14:34
Московский Спартак наконец выдаст голевую феерию.
Адвокат 76
сегодня в 14:13
Посмотрим за данными играми.
Остапчук 67
сегодня в 14:11
Странно все выглядит.
mars6791
сегодня в 14:09
Курский Авангард вроде как с Рубином должен был играть? Или что-то путаю?
denmig
сегодня в 14:02
когда уже закончат с этим кубком!? - никто и играть его не хочет! одна лишняя нагрузка! пусть бы фнл и пфл катал!
Эллочка
сегодня в 14:00
пopocятки фаворит
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:59
Jeck Denielse:
Интересно любитель перелётов Жозе Моуриньо завершит досрочно карьеру тренера если Кубок России выиграет СКА Хабаровск ????
Думаешь МЮ не попадет в ЛЧ?))
Jeck Denielse
сегодня в 13:56
Интересно любитель перелётов Жозе Моуриньо завершит досрочно карьеру тренера если Кубок России выиграет СКА Хабаровск ????
Аксинья
сегодня в 13:45
Это тот день когда вся Россия будет болеть за Питер...
Казанский ответил Petergoff
сегодня в 13:44
Petergoff:
Турнир середнячков и аутсайдеров,но надо отдать должное-Молодцы парни,бьются.
Все верно.Это же только Зенит и ЦСКА играют в полуфиналах ЛЧ,остальным то и КР трофей))
Казанский
сегодня в 13:42
С кем Рубин сыграет в 1/4?))
vka1970
сегодня в 13:41
    spartak kursk
    сегодня в 13:40
    Московскому Спартаку и курскому Авангарду выхода в следующий раунд!!!!!!Удачи!!!!
    drug01
    сегодня в 13:36
    Последний шанс Спартака уговорить на победу
    Petergoff
    сегодня в 13:36
    Турнир середнячков и аутсайдеров,но надо отдать должное-Молодцы парни,бьются.
    ermak6448
    сегодня в 13:35
    После Покрова как - то холодновато играть на сугробах...
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