Конте пока не готов возвращаться в Италию

Наставник «Челси» Антонио Конте развеял слухи о том, что он намерен покинуть Англию и работать в Серии А:

«За последние две недели я прочел много недостоверной информации. Я действительно давал интервью, но, вероятно, мои слова неправильно перевели. Речь шла только о том, что я хотел бы вернуться в Италию, но в будущем.

Проблем никаких не вижу. Хочу прояснить ситуацию — моя семья остается здесь, не в Италии, а моя дочь ходит здесь в школу.

Контракт рассчитан еще на два года, и я счастлив работать с этим клубом и моими игроками. Мне нравится разделять это светлое чувство с нашими болельщиками».

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