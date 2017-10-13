Фергюсон и Чарльтон посетят церемонию открытия трибуны имени Далглиша на «Энфилде»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и экс-игрок манкунианцев Бобби Чарльтон посетят матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «красными дьяволами», чтобы присутствовать на открытии трибуны имени легенды мерсисайдцев Кенни Далглиша.

Предстоящий виновник торжества благодарен им за это:

«Действия Фергюсона говорят за него больше, чем 1000 слов, ведь он и сэр Бобби будут присутствовать на стадионе.

Они поступили также и после трагедии на „Хиллсборо“.

Да между нами и нашими клубами было и есть соперничество, но в таких ситуациях, можно не сомневаться, они будут рядом, чтобы поддержать нас. Надеюсь, мы ответим им тем же».

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