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Фергюсон и Чарльтон посетят церемонию открытия трибуны имени Далглиша на «Энфилде»

сегодня, 00:53
ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 14:30 Не начался

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и экс-игрок манкунианцев Бобби Чарльтон посетят матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «красными дьяволами», чтобы присутствовать на открытии трибуны имени легенды мерсисайдцев Кенни Далглиша.

Предстоящий виновник торжества благодарен им за это:

«Действия Фергюсона говорят за него больше, чем 1000 слов, ведь он и сэр Бобби будут присутствовать на стадионе.

Они поступили также и после трагедии на „Хиллсборо“. 

Да между нами и нашими клубами было и есть соперничество, но в таких ситуациях, можно не сомневаться, они будут рядом, чтобы поддержать нас. Надеюсь, мы ответим им тем же».

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