Кессье: «„Милан“ обязан выиграть дерби любыми доступными средствами»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье заявил, что его команда обязана одержать победу в предстоящем дерби с «Интером» в чемпионате Италии:

«Дерби должно быть выиграно. Не имеет значения, хорошо ты сыграл или плохо, но оно должно быть выиграно при помощи любых доступных средств. Перишич – тот игрок „Интера“, который беспокоит меня больше остальных.

В прошлом сезоне Сусо сказал, что пройдёт пешком от „Миланелло“ (Прим. - база „россонери“ в 50 км от „Милана“) до „Сан Сиро“, если его гол поможет выиграть дерби? Я согласен на то же самое, но мы должны победить. К концу сезона я хочу забить как минимум 8 мячей».

Ожиданиями от матча с «Интером» также поделился форвард «Милана» Фабио Борини.

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