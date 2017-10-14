«Урал» и «Анжи» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Анжи».
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин, Чантурия, Кулаков, Майега, Ильин, Бикфалви.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Прудников, Яковлев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в дебютном матче тура «Спартак» справился с «Ахматом».
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По крайней мере, в сравнении с тем,что было пару месяцев назад,
поле уже более или менее пригодно к игре,тогда было вообще ужас....
Все..ладненько,рванул я домой,на второй тайм только успеваю, удачи !
По крайней мере, в сравнении с тем,что было пару месяцев назад,
поле уже более или менее пригодно к игре,тогда было вообще ужас....
Все..ладненько,рванул я домой,на второй тайм только успеваю, удачи !
Футбольная погода,брату звонил,интересовался )
Поле,кстати, более или менее играемое,с камер
кажется.что оно совсем плохое,а вблизи другое дело )
Футбольная погода,брату звонил,интересовался )
Поле,кстати, более или менее играемое,с камер
кажется.что оно совсем плохое,а вблизи другое дело )
а не броуновское движение на поле ) На это и упираем )
а не броуновское движение на поле ) На это и упираем )
С адекватными и "старичками " соккера
и я адекватен ) Просто пожелаю нашим
сыграть так,как играли в двух последних
матчах,с такой же самоотдачей,а главное,
реализацией моментов,и победа придет ! )
С адекватными и "старичками " соккера
и я адекватен ) Просто пожелаю нашим
сыграть так,как играли в двух последних
матчах,с такой же самоотдачей,а главное,
реализацией моментов,и победа придет ! )