«Динамо» расправилось со «СКА-Хабаровск» у себя дома

В матче 13-ого тура РФПЛ «Динамо» принимало у себя в гостях «СКА-Хабаровск». Напомним, что после недавней отставки Юрия Калитвинцева, «Динамо» возглавил Дмитрий Хохлов.
Москва. «Арена Химки».
«Динамо» – «СКА-Хабаровск» – 2:0
Голы: Козлов 18, Ташаев 79.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Цаллагов 65), Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Обольский 69), Ташаев, Бечирай (Кали 78).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Савичев 56), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Христов 61), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский (Барбаро 73), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.
Судья: Сергей Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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СораДников с долгожданной побеДой!
СораДников с долгожданной побеДой!
они вообще поступили в продажу, какие примерно цены? ну и для граждан РФ тоже интересует, если прописка не в России, а только загран паспорт РФ, есть какие-то скидки?
они вообще поступили в продажу, какие примерно цены? ну и для граждан РФ тоже интересует, если прописка не в России, а только загран паспорт РФ, есть какие-то скидки?