«Динамо» расправилось со «СКА-Хабаровск» у себя дома

В матче 13-ого тура РФПЛ «Динамо» принимало у себя в гостях «СКА-Хабаровск». Напомним, что после недавней отставки Юрия Калитвинцева, «Динамо» возглавил Дмитрий Хохлов.

Москва. «Арена Химки».​

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» – 2:0

Голы: Козлов 18, Ташаев 79.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Цаллагов 65), Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Обольский 69), Ташаев, Бечирай (Кали 78).

Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Савичев 56), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Христов 61), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский (Барбаро 73), Маркович.

Главный тренер: Алексей Поддубский.

Судья: Сергей Иванов.



«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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