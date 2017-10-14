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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 6’ Бавария 0:0 Фрайбург
16:30 5’ Герта 0:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Идет первый тайм, 5’ Урал 0:0 Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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«Динамо» расправилось со «СКА-Хабаровск» у себя дома

сегодня, 15:53
ДинамоДинамо2 : 0СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В матче 13-ого тура РФПЛ «Динамо» принимало у себя в гостях «СКА-Хабаровск». Напомним, что после недавней отставки Юрия Калитвинцева, «Динамо» возглавил Дмитрий Хохлов.

Москва. «Арена Химки».​

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» – 2:0 
Голы: Козлов 18, Ташаев 79.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Цаллагов 65), Шунич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Обольский 69), Ташаев, Бечирай (Кали 78).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Савичев 56), Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Христов 61), Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский (Барбаро 73), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
brodaga 05
сегодня в 16:41
долгожданная победа.
suiw
сегодня в 16:40
Хохлов доверил Ташаеву выйти в старте Ташаев сделал результат
mat73
сегодня в 16:37
2:0, получите и распишитесь, как и заказывали! )))
mikysss
сегодня в 16:31
Голешник Ташаева ууух красавец
Санчо Панса
сегодня в 16:27
Возвращение Дмитрия Хохлова в Динамо не вышло комом! Бело-голубые по делу переиграли своего оппонента) Молодцы, динамовцы! Желаю этому клубу успехов и удачи в дальнейшем. А пока, с победой!
Марк Аврелий
сегодня в 16:26
Очень важная и долгожданная победа. Смена тренера мотивировала игроков.
Cенситив
сегодня в 16:25
хорошее начало для Хохлова, радует , что молодежи в составе будет играть больше...))
Serg3.12
сегодня в 16:24
Болел Динамо с победой!
Colonist
сегодня в 16:15
Поздравляю Динамо! :)
ЭJlvIS
сегодня в 16:12
Соккер! Первый гол забил Козлов. У вас Ташаев значится. Исправляйте
Адвокат 76
сегодня в 16:09
Динамо с победой!
AntiherQ1488
сегодня в 16:07
В пердив динамо.
Dinamo
сегодня в 16:06
Команда встряхнулась, в первой тайме раздавили хабаровчан. Главное, что появилось желание. Жаль, что следующий матч против традиционно неудобного Рубина.

СораДников с долгожданной побеДой!
enot7000
сегодня в 16:05
Ташаев молодец
Sully
сегодня в 16:02
соррян что не по теме, кто знает где можно купить билеты на ЧМ-2018, не для граждан России? у меня друзья с Финляндии и Эстонии хотят взять тикеты, в приоритете СПБ, на крайний случай Москва и Калининград.

они вообще поступили в продажу, какие примерно цены? ну и для граждан РФ тоже интересует, если прописка не в России, а только загран паспорт РФ, есть какие-то скидки?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:01
как быстро наполеон стал счастливым). Только пожелал и сразу)). Поздравляю!)
DVOK68
сегодня в 16:00
Ну всё.Пойдут дела!
andromend
сегодня в 15:58
Ну, наконец то победа.Заждались.Хохлова с почином.
ЭJlvIS
сегодня в 15:55
Соснин приятно удивил. Наконец-то стал играть, а не вредить. А вот жадность Бечирая больше раздражала. Сколько раз просто жадничал
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