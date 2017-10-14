«Кубань» в гостях разгромила «Олимпиец»

В поединке 18-го тура ФНЛ «Кубань» одержала легкую выездную победу над «Олимпийцем».
Нижний Новгород, стадион «Локомотив»
«Олимпиец» – «Кубань» – 0:3 (0:1)
Голы: Гогниев 43, Лобкарев 47, Гай 52
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, Абрамов, Маляров, Ганиев (Беляков 46), Ламбарский, Фомин (Филин 55), Нежелев (Гогберашвили 77), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Манзон 71).
Главный тренер: Николай Писарев.
«Кубань»: Дюпин, Марков, Бугаев, Клещенко, Смирнов, Гай, Маляров, Коновалов, Лобкарев (Нурисов 75), Алейник, Гогниев (Обухов 73).
Главный тренер: Евгений Калешин.
Предупреждения: Маляров 18, Аюпов 29, Фомин 33, Гогниев 40, Марков 54, Бугаев 70.
Судья: Артем Любимов.
В другом матче тура «Томи» удалось справиться с «Факелом».
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