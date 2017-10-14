Джано Ананидзе предстоит длительная реабилитация

Как сообщает пресс-служба «Спартака», Джано Ананидзе перенес операцию и теперь ему предстоит длительная реабилитация.
В сентябре Джано получил травму голеностопа.
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Как сообщает пресс-служба «Спартака», Джано Ананидзе перенес операцию и теперь ему предстоит длительная реабилитация.
В сентябре Джано получил травму голеностопа.
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...нужно было в танцкружок , сейчас бы лучше всех ❝ Лезгинку ❞ танцевал...
...залечивай раны и завязывай эту ❝ толкотню с грубыми мужиками ❞
...нужно было в танцкружок , сейчас бы лучше всех ❝ Лезгинку ❞ танцевал...
...залечивай раны и завязывай эту ❝ толкотню с грубыми мужиками ❞
https://www.youtube.com/watch?v=7pvJWgvKxeU