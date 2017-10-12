Олег Иванов не сыграет со «Спартаком»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов пропустит матч 13-го тура РФПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Иванов продолжает лечение после полученной травмы. Характер повреждения обсуждать не хотелось бы. Если говорить о ближайшей встрече (со „Спартаком“), то Олег ее точно пропустит. Но скоро хавбек должен приступить к тренировкам в общей группе».

В последний раз на поле Иванов появился 10 сентября в домашней игре с «Локомотивом» (1:1).

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