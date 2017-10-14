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17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 13’ Уотфорд 0:0 Арсенал
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16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
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Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
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16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
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14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
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«Урал» справился с «Анжи»

сегодня, 18:23
УралУрал2 : 1АнжиАнжиМатч завершен

В матче 13-го тура РФПЛ «Урал» переиграл «Анжи».

Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена».

«Урал» - «Анжи» - 2:1 (0:0)
Голы: Бикфалви 56, Ильин 87 — Брызгалов 88.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Бавин, Бумал (Фидлер 89), Димитров, Чантурия (Глушков 53), Бикфалви, Ильин.
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Анжи»: Лория, Самарджич, Тетрашвили, Полуяхтов, Армаш, Кацаев (Хубулов 61), Данченко (Долгов 54), Яковлев (Лескано 78), Бакаев, Брызгалов, Прудников.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Ароян 49, Хубулов 67, Кулаков 69, Тетрашвили 69, Глушков 82.

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Динамо» было сильнее «СКА-Хабаровска» (2:0).

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Все комментарии
brodaga 05
сегодня в 19:42
Да не поехала. Но нече .
ЭJlvIS
сегодня в 19:40
Стойка ворот - злейший враг СКА и Анжи сегодня
Oleg1956 ответил сканер
сегодня в 19:31
сканер:
В 1м голе прямая вина Лории была.мяч прошёл под пузом у него,да и стенку(включая её плотность) должен готовить вратарь.а так прилично сыграли с огромной долей невезения.напомнил прошлогодний матч с Уфой,когда Будковский пробил точно в штангу,а мяч предательски покатился вдоль линии ворот и вратарь его взял(один в один момент).с Туляками нас ждёт такая же неуступчивая игра,главное,чтоб нам на этот раз просто повезло,удачи Анжи!
Да Туляки сейчас на подьеме и играют упорно но опять же нам нечего терять и надо
пробовать выйти из этой ямы.
сканер ответил Oleg1956
сегодня в 19:29
Oleg1956:
Привет. Согласен с тобой что слон напирал да и все время просил игроков поджимать в переди но мне показалось что сегодня Кацаев подсел рано. А вобще по большому счету у меня лично нет претензий. Единственное потом посмотрю повтор первого гола показалось что Яковлева убрали со стенки и именно в этот проем пошел мяч и если это так то это наигранно включая валить игрока.
В 1м голе прямая вина Лории была.мяч прошёл под пузом у него,да и стенку(включая её плотность) должен готовить вратарь.а так прилично сыграли с огромной долей невезения.напомнил прошлогодний матч с Уфой,когда Будковский пробил точно в штангу,а мяч предательски покатился вдоль линии ворот и вратарь его взял(один в один момент).с Туляками нас ждёт такая же неуступчивая игра,главное,чтоб нам на этот раз просто повезло,удачи Анжи!
Адвокат 76
сегодня в 19:12
Урал с победой!
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 19:09
Oleg1956:
Ну что будем опять ждать следущую игру и конечно надеяться а то вот Даша определила нас ФНЛ.
Даша, да не наша ) Не переживай,Олег ! Обыграем дома туляков ! ) Удачи !
Oleg1956 ответил NAZAR 007
сегодня в 19:07
NAZAR 007:
Маркелов то как начинал вообще отлично в первых 2 играх, а теперь в одну охапку вместе с Долговым и Лескано, побыстрее бы избавились от таких деревянных, а Слону в пару одного более или менее такого же дали....
Ну что будем опять ждать следущую игру и конечно надеяться а то вот Даша определила нас
ФНЛ.
Goal2 ответил Alex-96
сегодня в 19:06
Alex-96:
Сибиряки молодцы!!!! анжи пердив!
Урал не Сибирь.
Kuprin ответил Т34
сегодня в 19:02
Т34:
"Урал" с победой! Скрипченко ведет "Анжи" по пути "Крылышек" в ФНЛ. Вовремя от него освободился "Урал".
ахахах вы ели отскочилив доп время от Анжи и ты смеешь что то говорить про Скрипченко ?))
Абуссафар Аббасов
сегодня в 18:58
Урал дома,еле-еле победил Анжи.Так будет правильно.С другой стороны,три очка не пахнут.Анжи,не падать духом.Ин ша Аллаh победы придут.Те,кто сейчас провожает Анжи в ФНЛ,как и в прошлом году,обломаются,ин ша Аллаh!!!
Kerri
сегодня в 18:58
Урал с победой!
112910415
сегодня в 18:55
Уралу - ура!
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 18:50
Oleg1956:
Привет. Согласен с тобой что слон напирал да и все время просил игроков поджимать в переди но мне показалось что сегодня Кацаев подсел рано. А вобще по большому счету у меня лично нет претензий. Единственное потом посмотрю повтор первого гола показалось что Яковлева убрали со стенки и именно в этот проем пошел мяч и если это так то это наигранно включая валить игрока.
Маркелов то как начинал вообще отлично в первых 2 играх,
а теперь в одну охапку вместе с Долговым и Лескано,
побыстрее бы избавились от таких деревянных,
а Слону в пару одного более или менее такого же дали....
Oleg1956 ответил NAZAR 007
сегодня в 18:47
NAZAR 007:
Олег,приветствую ! У меня к Слону вопросов никаких. Если бы Долгов,Лескано и Маркелов играли бы хоть так как рубится Слон, мы не сидели бы в подвале !
Привет. Согласен с тобой что слон напирал да и все время просил
игроков поджимать в переди но мне показалось что сегодня Кацаев
подсел рано. А вобще по большому счету у меня лично нет претензий.
Единственное потом посмотрю повтор первого гола показалось что Яковлева убрали
со стенки и именно в этот проем пошел мяч и если это так то это наигранно
включая валить игрока.
ДАША Д
сегодня в 18:41
С 16 местом похоже определились.
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 18:41
Oleg1956:
Я думаю руководство видит что нет нормальных нападающих но денег нет и поэтому играем с теми кто есть.Играли первый тайм неплохо для нашего места но физика подсела.
Олег,приветствую ! У меня к Слону вопросов никаких.

Если бы Долгов,Лескано и Маркелов играли бы хоть
так как рубится Слон, мы не сидели бы в подвале !
Oleg1956 ответил Amd Frost
сегодня в 18:39
Amd Frost:
не ужели руководство не видит ну нету форварда хорошего не тянут эти лескано пруды маркеловы ни какой борьбы
Я думаю руководство видит что нет нормальных нападающих
но денег нет и поэтому играем с теми кто есть.Играли первый тайм неплохо
для нашего места но физика подсела.
Дед Мазая
сегодня в 18:39
По игре Анжи смотрелся неплохо в первом тайме. Реализация, к сожалению, слабовата...
Гус Пойет
сегодня в 18:39
Сомнений в этом особо не было
Альфи
сегодня в 18:38
С ПОБЕДОЙ УРАЛ!
Alex-96
сегодня в 18:35
Сибиряки молодцы!!!! анжи пердив!
obana777
сегодня в 18:31
"Анжи" проиграла игру, но она еще попортит нервы не одному клубу.
NAZAR 007 ответил Т34
сегодня в 18:31
Т34:
"Урал" с победой! Скрипченко ведет "Анжи" по пути "Крылышек" в ФНЛ. Вовремя от него освободился "Урал".
Нормально Скрипченко строит игру. Дома обыграем Арсенал,
потом вы по другому писать будете, это не 6:0 от Рубина
и 5:1 от Краснодара,нормально играет команда, у вас вон
сколько невезуха перла и перла,а теперь выигрывать стали...
И у нас будет все нормал.выберемся мы со дна....Игра есть....это главное.
МКС
сегодня в 18:31
тихо тихо Назар только с поля дайте отдышаться чуваку
сканер
сегодня в 18:31
Когда Кацаев попал в перекладину сразу стало понятно,что в обратку пропустят.и ещё вопрос к Скрипу-почему убрал кипера Будакова,ведь надёжно же стоял?
NAZAR 007 ответил DawnOfDestiny
сегодня в 18:29
DawnOfDestiny:
Назар, ты уж прости, но Анжи - ФНЛ
Да мне как-то мнение диванщиков хоть с извини,
хоть не извини...до лампочки....Сидите здесь
диагнозы выдаете,идите на поле выйдите
и поиграйте в таком ритме минут десять...
Amd Frost
сегодня в 18:28
не ужели руководство не видит ну нету форварда хорошего не тянут эти лескано пруды маркеловы ни какой борьбы
NAZAR 007
сегодня в 18:27
Уральцев с победой ! Бикфалви - Анжи 2:1 !

Других текстов у меня нет. И претензий
к команде нет никакой,молодцы,самоотдача
на уровне,прессинг высокий, дома обязаны
обыгрывать Арсенал,и обязательно это сделают !

Другой вопрос : прошли 6 замен,там автоматом уже 3 минуты
добавленного времени, а сколько было остановок в матче....

P.S. Только бревнышек Долгова и Лескано верните обратно,
где взяли, а Слону - уважуха.молодчина,один за троих играет !
time out
сегодня в 18:27
Уральцы молодцы, с заслуженной победой!
сканер
сегодня в 18:27
Мда!непруха у Анжи.есть и тренерские ошибки,да и вратарь Лория ошибся в 1м голе.
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