«Урал» справился с «Анжи»

В матче 13-го тура РФПЛ «Урал» переиграл «Анжи».
Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена».
«Урал» - «Анжи» - 2:1 (0:0)
Голы: Бикфалви 56, Ильин 87 — Брызгалов 88.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Бавин, Бумал (Фидлер 89), Димитров, Чантурия (Глушков 53), Бикфалви, Ильин.
Главный тренер: Александр Тарханов.
«Анжи»: Лория, Самарджич, Тетрашвили, Полуяхтов, Армаш, Кацаев (Хубулов 61), Данченко (Долгов 54), Яковлев (Лескано 78), Бакаев, Брызгалов, Прудников.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
Предупреждения: Ароян 49, Хубулов 67, Кулаков 69, Тетрашвили 69, Глушков 82.
Судья: Роман Галимов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Динамо» было сильнее «СКА-Хабаровска» (2:0).
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потом вы по другому писать будете, это не 6:0 от Рубина
и 5:1 от Краснодара,нормально играет команда, у вас вон
сколько невезуха перла и перла,а теперь выигрывать стали...
И у нас будет все нормал.выберемся мы со дна....Игра есть....это главное.
потом вы по другому писать будете, это не 6:0 от Рубина
и 5:1 от Краснодара,нормально играет команда, у вас вон
сколько невезуха перла и перла,а теперь выигрывать стали...
И у нас будет все нормал.выберемся мы со дна....Игра есть....это главное.