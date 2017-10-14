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17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 13’ Уотфорд 0:0 Арсенал
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17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
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16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет первый тайм, 13’ Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
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13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
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Гол Роналду принес «Реалу» победу над «Хетафе»

сегодня, 19:08
ХетафеХетафе1 : 2РеалРеалМатч завершен

В матче 8-го тура Примеры «Реал» не без труда обыграл «Хетафе».

Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес».

«Хетафе» - «Реал» - 1:2 (0:1)
Голы: Молина 56Бензема 39, Роналду 85.

«Хетафе»: Гуаита, Кала, Даконам, Антунеш, Суарес, Бергара, Фажр, Арамбарри, Альваро (Портильо 15), Молина, Дьедиу (Ласен 68).
Главный тренер: Хосе Бордалас.

«Реал»: Касилья, Марсело (Тео 72), Рамос, Хакими, Начо, Кроос, Льоренте, Васкес (Иско 72), Асенсио, Бензема (Майораль 81), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Арамбарри 34, Кроос 48, Начо 58, Ласен 85, Тео 90+4.

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
mi_karmos
сегодня в 19:44
кабинетный мадрид - если судьи не решают - то решают голы в конце матча

мадридский кабинетный коллектив не способен играть на классе
Сергей Ковалев 3 ответил creamboy
сегодня в 19:44
creamboy:
С победой,Реал! 3 очка есть,а остальное фигня! Хейтеры лайте дальше без толку!
кому ваще интересны такие жалкие незрелищные победы Реала "лучшего" клуба мира?
Санчо Панса
сегодня в 19:43
Молодчик, Рон! Лидер есть лидер. В этом сезоне на выезде королевичи выдают очень валидольные матчи....Хорошо то, что хорошо кончается) Всех преданных болельщиков мадридского Реала с потной победой!
mi_karmos
сегодня в 19:42
вечно забивающие и отскакивающие в конце игроки
creamboy
сегодня в 19:42
    Ty4ka98 ответил Zidane.5
    сегодня в 19:42
    Zidane.5:
    Братья с победой!! Я же говорил что Зидан знает что делает. Главное результат, а он есть. Нацеливаемся на все трофеи в сезоне и переписываем историю!! Хала Мадрид!!!
    Где хет-трик от Роналду, о котором ты писал, и где разгромная победа?
    Сергей Ковалев 3 ответил Tysоn
    сегодня в 19:38
    Tysоn:
    С победой лучший клуб мира..Очень плохо сыграли,благо в команде есть Бензема,который хоть иногда и играет плохо,но полезнее суареса из барси,и также есть Роналду,лучший игрок мира,приносит важные 3 очка..Это не король эйбар как мессю.. В конце сезоне Реал снова соберет трофеи,а барся будет перед экранами наблюдать за финалами.. Зидана нужно многое исправлять в игре..
    15 голов, 7 пропущенных и это лучший клуб мира? Ну ты юморист
    Ty4ka98
    сегодня в 19:37
    Viskas el Babselona, ответ тебе, т.к. я у тебя в игноре.

    Паулиньо - 29 лет. Если он пенсионер, то что же ты тогда скажешь о Роналду, которому 32?

    Да, Паулиньо забил победный гол в ворота того же "Хетафе", но второй его гол был в матче с "Эйбаром", где было забито 6 голов "Барселоной" и 1 гол "Эйбаром", а учитывая твою же логику, то один гол при счете 6-1 ты считаешь победным, а покер в том же матче с тем же счетом от Месси ты не считаешь победным, при том, что Месси забил первый гол в том матче? Верно? А диагноз, сударь, на лицо, как говорится.
    Zidane.5
    сегодня в 19:36
    Братья с победой!! Я же говорил что Зидан знает что делает. Главное результат, а он есть. Нацеливаемся на все трофеи в сезоне и переписываем историю!! Хала Мадрид!!!
    бoсх
    сегодня в 19:32
    знатные отскоки-визитная карточка сливочного (соблюдаю правила) последних лет.
    barcelona and cruyff
    сегодня в 19:31
    Результат есть ,а вот игра странная у Мадрида
    Адекватов с победой

    П.С.В топе возвращение блудного клоуна
    Ice van Reed
    сегодня в 19:30
    НАЧАЛОСЬ!!! (С) ШАо Кан))
    barcelonistas ответил Agamaga
    сегодня в 19:30
    Иньеста и сейчас несравним - Иско и пятки его не стоит. Просто глупый тролль, зачем ему отвечать
    Viskas el Babselona
    сегодня в 19:29
    Вот что значит тащер - первый гол в Примере и сразу такой важный, победный. Для сравнения, у гуманоида из 11 голов только 2 победных :D Даже у пенсионера из Китая - Паулиньо, на счету 2 мяча и оба победных... Очередное подтверждение того, что гуманоид забивает мусорные голы, набивает статку с Алавесами и Эспаньолами при счете 3:0, 4:0, 5:0 и т.д, когда соперник уже бросил играть
    киэнджин
    сегодня в 19:27
    Тysоn

    Сегодня 16:24
    13 гостевых побед подряд..
    Ответ Игнор



    Tysоn

    Сегодня 16:08
    С победой лучший клуб мира..Очень плохо сыграли,благо в команде есть Бензема,который хоть иногда и играет плохо,но полезнее суареса из барси,и также есть Роналду,лучший игрок мира,приносит важные 3 очка..Это не король эйбар как мессю..

    В конце сезоне Реал снова соберет трофеи,а барся будет перед экранами наблюдать за финалами..

    Зидана нужно многое исправлять в игре..
    Ответ Игнор

    а это третья сестра


    Тyson

    Сегодня 16:15
    Жалобы летят😂😂😂
    Ответ Игнор

    Тисонякыз у тебя что есть сестра близнец...
    Agamaga ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 19:25
    Какая там у него красота? В его годы Иньеста сливочных выносил
    Ty4ka98 ответил Тyson
    сегодня в 19:25
    Ой, что-то тебя прорвало. При поражениях "Реала" прячешься куда-то, и теперь нужно за все прошлое отписаться? Ну, конечно, ведь "Реал" победил, а Роналду забил победный гол, правда ты ведь не учитываешь то, что это был третий 100% шанс для того, чтобы он забил.

    Главное - написать бред и ждать лайков от малоумствующий существ. А то, что "Реал" в последнее время совсем не играет, то, что у "Реала" дыры в обороне, то, что отставание от "Барселоны" до этого тура было 7 очков - это мелочь.
    киэнджин
    сегодня в 19:24
    Кристина вселила надежду в черкизонских детей....
    13 тисонят подряд...
    Тysоn
    сегодня в 19:24
    13 гостевых побед подряд..
    No problem
    сегодня в 19:23
      Особенный 2
      сегодня в 19:23
        Viskas el Babselona
        сегодня в 19:22
        Мадридский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании, победив в 13-м выездном матче Примеры подряд. До этого «Реал» делил рекорд с «Барселоной», которая побеждала в гостях 12 раз подряд в 2010-2011 годах.
        Гнойный ответил visca el barça visca catalunya
        сегодня в 19:22
        visca el barça visca catalunya:
        кашай не даст соврать
          bexxx ответил FERIS
          сегодня в 19:22
          FERIS:
          Реал установил рекорд Ла Лиги выиграв подряд 13 раз на выезде!
          Им не привыкать
          No problem
          сегодня в 19:22
          Тупая ротация Зизу,убьет Мадрид.
          Как ж меня бесит,че он начинает понимает че творится,
          когда уже 80я минута прет!
          cevin cigan ответил visca el barça visca catalunya
          сегодня в 19:21
          visca el barça visca catalunya:
          кашай не даст соврать
          Я понимаю,что глоры Барсы радуются успехами в играх с Эйбарами,но Реалу не интересна Ла Лига. Я это точно вижу по настрою команды.
          alex1990for ответил Y.N.W.A.
          сегодня в 19:20
          Y.N.W.A.:
          С него результат, а за красоту есть кому отвечать. Один Иско> вся Барса. :)
          наверно, если дзюбинье выкатывать столько стопудовых моментов, и он сделает результат.
          visca el barça visca catalunya ответил cevin cigan
          сегодня в 19:19
          cevin cigan:
          Как не крути,а настоящим Реалом,Реал становится в Лиги Чемпионов!!!
          кашай не даст соврать
          Летучий-Голландец. ответил Lionel Messi-10
          сегодня в 19:18
          Но жет сет вообще кадр тот еще))
          После матча с Ливерпулем искал его там..
          А он вот тут сплыл)
          No problem ответил visca el barça visca catalunya
          сегодня в 19:18
          visca el barça visca catalunya:
          реал играл в свой футбол что тебе не понравилось? типичные отскоки грязные фолы задержка времени - все в духе мадридских игроков
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