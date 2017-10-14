Гол Роналду принес «Реалу» победу над «Хетафе»

В матче 8-го тура Примеры «Реал» не без труда обыграл «Хетафе».
Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес».
«Хетафе» - «Реал» - 1:2 (0:1)
Голы: Молина 56 — Бензема 39, Роналду 85.
«Хетафе»: Гуаита, Кала, Даконам, Антунеш, Суарес, Бергара, Фажр, Арамбарри, Альваро (Портильо 15), Молина, Дьедиу (Ласен 68).
Главный тренер: Хосе Бордалас.
«Реал»: Касилья, Марсело (Тео 72), Рамос, Хакими, Начо, Кроос, Льоренте, Васкес (Иско 72), Асенсио, Бензема (Майораль 81), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Арамбарри 34, Кроос 48, Начо 58, Ласен 85, Тео 90+4.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
В конце сезоне Реал снова соберет трофеи,а барся будет перед экранами наблюдать за финалами..
Зидана нужно многое исправлять в игре..
В конце сезоне Реал снова соберет трофеи,а барся будет перед экранами наблюдать за финалами..
Зидана нужно многое исправлять в игре..
С победой друзья!
С победой друзья!