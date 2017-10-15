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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Рубин
19:00 Матч завершен Зенит 0:1 Арсенал Т
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
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«Интер» - «Милан»: стартовые составы

сегодня, 20:55
ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан21:45 Не начался

Стали известны стартовые составы на центральный матч 8-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом». 

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Гальярдини, Борха Валеро, Кандрева, Весино, Перишич, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Мусаччио, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Бонавентура, Родригес, Сусо, Андре Силва.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Насколько «Интер» сильнее «Милана»

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Все комментарии
киэнджин
сегодня в 21:20
1-1 Наполи чемпион...
Жменя плачит....
Марк Аврелий ответил Klose_Miro
сегодня в 21:20
Klose_Miro:
У Милана сегодня есть шансы, Интер в последних матчах невыразительно смотрелся. Если Бонуччи и Романьоли снова не начудят - Милан возьмет очки.
А Милан какой в последних матчах? Еще хуже. Проиграют сегодня и турнут Монтеллу.
ЛИЦО МИЛАНА ответил Марк Аврелий
сегодня в 21:18
Марк Аврелий:
2:0 в пользу Интера.
НИКОГДА !!!
Марк Аврелий
сегодня в 21:17
2:0 в пользу Интера.
Алексей Буренин
сегодня в 21:16
Интер по сильнее на данный момент
БАБАнк
сегодня в 21:14
МИЛАН ГРОМИ! МИЛАН ТОПЧИ!
nikolah
сегодня в 21:05
Нагатомо в старте,плохо дело!
milan-f
сегодня в 21:05
эххх
старые добрые времена
forza milan
Брулин
сегодня в 21:02
Рано прогнозы на зону ЛЧ делать, туров через 15 будет ясно , кто куда метит.
Klose_Miro
сегодня в 21:02
У Милана сегодня есть шансы, Интер в последних матчах невыразительно смотрелся. Если Бонуччи и Романьоли снова не начудят - Милан возьмет очки.
juchok
сегодня в 20:57
опять Борини....

верю в команду! вперед Милан!
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