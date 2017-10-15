Стали известны стартовые составы на центральный матч 8-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом».
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Гальярдини, Борха Валеро, Кандрева, Весино, Перишич, Икарди.
«Милан»: Доннарумма, Мусаччио, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Бонавентура, Родригес, Сусо, Андре Силва.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Насколько «Интер» сильнее «Милана»
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старые добрые времена
forza milan
https://www.youtube.com/watch?v=EL3TpwNoFbc
старые добрые времена
forza milan