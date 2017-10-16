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Луис Адриано: «Считаю реальным для „Спартака“ пройти в плей-офф Лиги чемпионов»

сегодня, 17:44
СпартакСпартак-:-СевильяСевильяЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий «Спартака» Луис Адриано вспомнил о предыдущих этапах своей карьеры и поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в Лиге чемпионов:

«Мир футбола очень тесен, в нем все переплетено. Приведу вам примеры. Играл с Пашаличем в „Милане“, с Фернандо в „Шахтёре“, а теперь мы все вместе в „Спартаке“. С Фернандо мы стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры. Благодарен ему за это. Очень приятно работать с таким тренером. А что касается „Шахтёра“, то это был мой первый иностранный клуб. Пришел туда юнцом. До этого нигде в других странах не играл. „Шахтёр“ меня воспитал. Хорошие были времена. Теперь мне хотелось бы повторить все рекорды со „Спартаком“. Мечтаю снова показывать высокую результативность. Сделаю для этого максимум. Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча — против „Ливерпуля“ и „Марибора“. Скоро предстоит игра с „Севильей“. Во встрече с испанцами рассчитываю забить.

Если судить по последним играм, которые видел по ТВ, могу сказать, что „Севилья“ — это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе, такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Постоянно смотрю матчи ведущих европейских лиг, в том числе не упускаю возможности глянуть встречи Примеры. Сейчас „Севилье“ уделил особое внимание. Мое мнение: это хороший соперник. Будет непросто.

Сейчас считаю реальным для „Спартака“ пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а что будет дальше, время покажет. Загадывать не хочу». 

Наставник «красно-белых» Массимо Каррера ранее отметил, что у «Севильи» нет слабых сторон.

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Все комментарии
makkie
сегодня в 18:42
Адриано готовится выйти в плей-офф ЛЧ :))))

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makkie
сегодня в 18:28
Пока слабо верится в это, но безусловно за Спартак болеем до последнего тура ЛЧ!
Сыграем против Севильи - многое прояснится.
Obdulio Varela
сегодня в 18:26
Удачи!
spartak kursk
сегодня в 18:18
Пока что вы сыграли два удовлетворительных матча.Хороших пока не видели,но всё ещё ждём.
Касаемо шансов......Всегда нужно стремиться к лучшему....
Удачи,Адриано.И давай без своих провокаций и грязных штучек...
Брулин
сегодня в 18:09
Все-таки Адриано бесплатно взяли, а взять бесплатно такого качественного футболиста - это большой плюс, для решения задач здесь и сейчас самое то.
NbKA555
сегодня в 18:08
В ЛЧ просто априори быть не может!Но мы с командой всегда!Бейтесь за нас,за клуб!И будет результат!Вперед Спартак!
MALOVAR
сегодня в 18:01
Ну если уж туляки хозяйничают на распиле ,то нам почему бы не поиметь очки с Севильи в гостях,дома то только победы жду
Константин Белых
сегодня в 17:58
Давай Луис!! Лучший наш трансфер в 2017 г! Пашет как Папа Карло. Очень ценный игрок. А если Севилью боятся-нечего и на поле в ЛЧ выходить! Вперед Спартак!!!
ziborock
сегодня в 17:47
Реал обыгрывали в полуфинале, почему бы и Севилью в группе не обыграть! Но правда соглашусь с Адриано - БУДЕТ НЕ ПРОСТО!
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