Абрамов: «В „Рубине“ проблемы с деньгами»

Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал финансовую ситуацию в казанском «Рубине».

«В „Рубине“ проблемы с деньгами, в клубе взяли не тот „темп“, не разобрались. Мне очень жаль, что в „Рубине“ так происходит. Я не настолько глуп, чтобы полагать, что прославленный тренер не в курсе, и не знает, как решать эти вопросы. В „Рубине“ было много обещаний, планов. Были и другие задачи, не такие, как сейчас. У клуба был другой курс, но с финансами случились проблемы. Сонга, получающего 4 млн, будет непросто трудоустроить. Это большая проблема. Сложностей не бывает только тогда, когда футболист „звездит“, приковывает внимание — тогда его продать не проблема. А если он не играет, то как его продать?» - сказал Абрамов.

Напомним, что в конце августа из-за финансовых проблем «Рубин» покинул нападающий Жонатас.

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