Президент «Ростова»: «У Кучука очень большой кредит доверия. На три года точно»

Президент «Ростова» Арташес Арутюянц выразил поддержку главному тренеру «желто-синих» Леониду Кучуку, который после удачного старта сезона не может привести свою команду к победе в чемпионате на протяжении 7 последних матчей:

«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно».

Стоит отметить, что летом Кучук заключил с «Ростовом» контракт по схеме «1+1».

Напомним, вчера «Ростов» уступил «Рубину» в матче 13-го тура РФПЛ.

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