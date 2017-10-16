Дмитрий Черышев: «Счёт 1:1 в матче „Спартак“ - „Севилья“ кажется наиболее вероятным»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев, ранее входивший в тренерский штаб «Севильи», дал свой прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и испанским клубом:

«Матч предстоит интересный, „Спартаку“ нужны очки. „Красно-белые“ понемногу начали набирать обороты в последних играх - может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той ямы, в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно - в родных стенах болельщики „Спартака“ будут вести команду вперед, но „Севилья“ очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезона „Севилья“ сохраняла свои ворота в неприкосновенности.

Скорее всего, много голов в матче „Спартак“ - „Севилья“ не увидим. „Красно-белые“, думаю, будут действовать от атаки, создавать много моментов у ворот „Севильи“, им нужно оказывать давление на соперника, использовать фланги и как можно больше бить по воротам. „Севилья“, вероятнее всего, станет играть от обороны, на контратаках. Не возьмусь угадать счет, но 1:1 кажется наиболее вероятным».

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