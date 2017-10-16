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Червиченко: «У ЦСКА нет безразмерного финансирования, отсюда и затруднения»

сегодня, 17:35

Футболистам ЦСКА, по слухам, задерживают зарплату. Наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко, впрочем, эту информацию опроверг. Своем мнением о ситуации поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко:

«Проблемы сейчас могут быть у кого угодно, ведь наша экономика нестабильна. Там, где раньше люди зарабатывали деньги, сейчас уже несут убытки. Честно говоря, я не знаю структуру бизнеса хозяев ЦСКА, но допускаю, что какие-то элементы могут давать сбой из-за всех этих международных событий.

Конечно, у ЦСКА будут деньги за групповой этап Лиги чемпионов, но не стоит забывать, что клуб построил стадион и базу. Материальная часть забрала большие ресурсы — есть какие-то кредиты, есть и выплаты по ним. Поэтому на все не хватает. К тому же, мы понимаем, что у „армейцев“ нет такого регулярного источника финансирования, как у „Зенита“, „Локомотива“ и „Спартака“. Нет госструктуры, которые пополняют бюджет ЦСКА, поэтому и нет у „армейцев“ и безразмерного финансирования. Отсюда и затруднения, которые есть у всех клубов, кроме „Краснодара“ и тех, которые я перечислил. Посмотрите на „Анжи“ несколько лет назад, когда игроков им покупали за 20 млн евро и платили каждому по 20 млн, а потом сдулись в одночасье. Такое везде бывает, не только в России.

Но все равно никакой трагедии нет, как в клубах, которые разваливались, но допускаю, что временные трудности везде могут быть. При этом какие бы задолженности у ЦСКА не возникали, уверен, что они будут погашены».

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Все комментарии
yarik1_78
сегодня в 18:40
Безразмерного?Его вообще нет!
VV V
сегодня в 18:31
Если бы у ЦСКА было такое халявное безвозвратное государственное финансирование, как у Зенита, то Гинер бы сделал 10 ЦСКА образца 2005 года, а не проигрывал бы Арсеналу из Тулы, где один шнурок от бутсы Дзюбы (глубокий запас) стоит больше, чем весь Арсенал со своим стадионом !
P.S. напоминаю, что ЦСКА-это первый российский клуб на постсоветском пространстве, выигравший Кубок УЕФА (2005 г.) !!!
ОЛЛС ответил МапС
сегодня в 18:30
МапС:
Привет, Серёга! Зенит одолеете? Пойдёшь на матч?
Привет, Серега! На матч схожу.
ОЛЛС ответил sir-5
сегодня в 18:28
sir-5:
Гинер который год вполне может высказываться словами Сэмюэля Клемэнса(в миру Марк Твен) :"Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными".
Очень точное определение!
sir-5
сегодня в 18:25
Гинер который год вполне может высказываться словами Сэмюэля Клемэнса(в миру Марк Твен) :"Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными".
ДСА
сегодня в 18:23
Скажите это о финансировании Томи , посмемся
Сергеевич вернулся 1 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 18:20
Дмитрий Аександров:
Червь полез копаться в лошадином навозе.
Он этот навоз убрал ещё и подтёр и по интервью видно, что сделал это с любовью.
МапС ответил ОЛЛС
сегодня в 18:17
ОЛЛС:
Разумеется.Это даже не обсуждается.
Привет, Серёга! Зенит одолеете? Пойдёшь на матч?
ОЛЛС
сегодня в 18:15
Разумеется.Это даже не обсуждается.
ФорвардЪ
сегодня в 18:15
За стадион теперь кредит выплачивать много, от этого и игроков не покупаем, молодежью играм. Вы платятся кредиты и все наладиться.
Серёга за ЦСКА ответил МапС
сегодня в 18:10
МапС:
Молодёжка типа будет играть за идею, а не за бабки?
Деньги на ЗП всегда найдутся.
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:09
Червь полез копаться в лошадином навозе.
МапС ответил Серёга за ЦСКА
сегодня в 18:06
Серёга за ЦСКА:
Потихонечку прорвемся. Молодёжка хорошая, а это будущее!!
Молодёжка типа будет играть за идею, а не за бабки?
Серёга за ЦСКА
сегодня в 18:04
Потихонечку прорвемся. Молодёжка хорошая, а это будущее!!
Шуnя771 ответил МапС
сегодня в 18:00
МапС:
Он их не считает, а говорит по-ходу об их отсутствии.
")"...
МапС ответил Шуnя771
сегодня в 17:59
Шуnя771:
Чужие бабки считать неприлично! )
Он их не считает, а говорит по-ходу об их отсутствии.
Шуnя771
сегодня в 17:48
Чужие бабки считать неприлично! )
Leha-ha50
сегодня в 17:48
Гинер справится ! По другому и быть не может, на то он и Гинер!!! Удачи армейцам!!!
МапС
сегодня в 17:39
Наконец-то червяк про Цска заговорил. Я думал, что только Спартак ему покоя не даёт.
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