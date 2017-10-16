Червиченко: «У ЦСКА нет безразмерного финансирования, отсюда и затруднения»

Футболистам ЦСКА, по слухам, задерживают зарплату. Наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко, впрочем, эту информацию опроверг. Своем мнением о ситуации поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко:

«Проблемы сейчас могут быть у кого угодно, ведь наша экономика нестабильна. Там, где раньше люди зарабатывали деньги, сейчас уже несут убытки. Честно говоря, я не знаю структуру бизнеса хозяев ЦСКА, но допускаю, что какие-то элементы могут давать сбой из-за всех этих международных событий.

Конечно, у ЦСКА будут деньги за групповой этап Лиги чемпионов, но не стоит забывать, что клуб построил стадион и базу. Материальная часть забрала большие ресурсы — есть какие-то кредиты, есть и выплаты по ним. Поэтому на все не хватает. К тому же, мы понимаем, что у „армейцев“ нет такого регулярного источника финансирования, как у „Зенита“, „Локомотива“ и „Спартака“. Нет госструктуры, которые пополняют бюджет ЦСКА, поэтому и нет у „армейцев“ и безразмерного финансирования. Отсюда и затруднения, которые есть у всех клубов, кроме „Краснодара“ и тех, которые я перечислил. Посмотрите на „Анжи“ несколько лет назад, когда игроков им покупали за 20 млн евро и платили каждому по 20 млн, а потом сдулись в одночасье. Такое везде бывает, не только в России.

Но все равно никакой трагедии нет, как в клубах, которые разваливались, но допускаю, что временные трудности везде могут быть. При этом какие бы задолженности у ЦСКА не возникали, уверен, что они будут погашены».

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