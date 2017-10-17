Гюнеш: «4 очка в противостоянии с „Монако“ дали бы нам ощутимое преимущество»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры с «Монако» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Если во вторник сыграем вничью, а потом победим „Монако“ в Стамбуле, это даст нам ощутимое преимущество. Но у нас здесь одна цель – сыграть в атакующий футбол.

„Монако“ – очень качественная команда. Летом их состав претерпел сильные изменения, но у них остались классные исполнители. Завтра у нас будет возможность показать, на что мы способны».

Напомним, «Бешикташ», одержав победы над «Порту» (3:1) и «Лейпцигом» (2:0), на данный момент лидирует в своей группе Лиги чемпионов.

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