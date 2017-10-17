«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за Рабьо

Как утверждают СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. Утверждается, что 22-летний игрок не совсем доволен своим положением во французском клубе и намерен перебраться в английский чемпионат. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино летом уже предпринимал попытки подписать Рабьо, но по некоторым причинам сделка сорвалась. Действующий контракт Рабьо с ПСЖ рассчитан до 2019 года.

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