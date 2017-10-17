«Эвертон» намерен подписать нападающего «Ливерпуля»

По имеющимся данным, «Эвертон» является одним из приоритетных клубов, в котором продолжит свою карьеру нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс. Утверждается, что главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп больше не рассчитывает на игрока и вполне вероятно, что Ингс может покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно. После продажи Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» отчаянно ищет стабильного нападающего.



По мнению легенды «Арсенала» Тьерри Анри, «Эвертон» уже нашел замену Лукаку.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте