Анри: «„Эвертон“ нашел замену Лукаку»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал ситуацию вокруг нападающих в «Эвертоне».



«Сложно заменить такого игрока как Лукаку, независимо от того, сколько клуб выручил за трансфер. Некоторые говорят, что „Эвертон“ не нашел замену Ромелу, но я считаю, что нашел. Они купили Сандро Рамиреса, который забил 14 мячей в 30 матчах Примеры. Помимо Рамиреса у команды также есть Уэйн Руни и Гилфи Сигурдссон. И если одному не удастся забить 30 мячей за сезон, то это по силам будет сделать троим, забив по 10».

Летом Ромелу Лукаку перешел из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте