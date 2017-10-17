Пятов: «У „Шахтера“ такая группа, что атака мощная у всех»

Накануне поединка «Фейеноорда» и «Шахтера» голкипер «горняков» Андрей Пятов поделился мнением о текущем положении донецкой команды в Лиге чемпионов:

«Это Лига чемпионов: здесь каждая игра – как последняя. Тем более, учитывая наше турнирное положение. И нам, и им нужна победа, чтобы продолжать ставить какие-то высокие цели и добиваться их.

У нас такая группа, что атака мощная у всех. Мы готовимся, изучаем и разбираем соперника. Если мы сделаем то, что попросил нас Паулу Фонсека, организованно сыграем в обороне, то свой шанс найдем».

В предыдущем туре «Шахтер» дал бой «Манчестер Сити», но все равно уступил.

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