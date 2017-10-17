Отец Рафиньи: «Нас не интересуют контакты с любыми клубами, кроме „Барселоны“»

Мазиньо, бывший футболист и отец полузащитника «Барселоны» Рафиньи, рассказал о процессе восстановления игрока после травмы:

«Важнее всего, что сыну становится лучше. Наша задача заключается в том, чтобы он быстрее восстановился и смог вернуться на футбольное поле.

С другими клубами мы не контактировали — это сложно сделать, когда футболист травмирован. Кроме того, другие клубы нам не интересны. У сына действующий контракт с „Барселоной“.

Рафинья скоро вернется. Не думаю, что у него возникнут проблемы с тренером или его схемой игры, ведь он из игроков, способных адаптироваться к любой позиции».

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