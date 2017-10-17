Клопп считает, что Окслейд-Чемберлен пока не готов к роли в центре поля

В матче против «Манчестер Юнайтед» игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен опробовал роль центрального хавбека. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп остался доволен кратким выступлением футболиста, но отметил, что пока продолжит использовать полузащитника на фланге:

«Не могу выразить, насколько я рад видеть такую игру Чембо. Таким быстрым игрокам нужны подходящие условия, поэтому ему потребовалось время, но самое главное, что он уже игрок „Ливерпуля“. Это большое подписание.

Без тренировок и наработок игра в центре смысла иметь не будет. Прямо сейчас он работает только на фланге. Чтобы играть в центре, ему сперва надо нарабатывать роль „восьмерки“».

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