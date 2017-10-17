Реднапп: «Моя карьера завершена»

70-летний английский специалист Харри Реднапп сообщил о том, что он больше не намерен возвращаться к тренерской работе:

«Моя карьера завершена. Я долго работал тренером, провел где-то около 1500 игр, а это нечто невероятное! Но я больше не вижу себя в футболе.

Сборная Шотландии? Думаю, они найдут себе местного тренера. Дэвид Мойес отлично подойдет. Там много хороших специалистов, которые справятся с работой».

Месяц назад Реднапп был уволен из «Бирмингема». С 1983 года специалист работал с «Борнмутом», «Вест Хэмом», «Портсмутом», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом», КПР и сборной Иордании.

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