Бош: «Понимаем, что „Боруссия“ оказалась в затруднительном положении»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвёл итоги выездного матча с АПОЭЛом в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:1):

«Результат разочаровывает: мы начали встречу хорошо, но не смогли продолжить в том же духе. После мы играли только медленнее и хуже. Нам нужно проанализировать свою игру. У нас не получалось быстро доставлять мяч вперёд. Мы попытались это исправить, но не смогли.

В таком матче важно забить быстрый гол. У нас были шансы в первом тайме, но реализовать их так и не удалось.

Мы понимаем, что сейчас „Боруссия“ оказалась в затруднительном положении. Но нам нужно победить в домашнем матче с АПОЭЛом, а дальше будет видно, что принесут нам оставшиеся две игры».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте