Аллегри: «„Ювентусу“ нужно восстановить равновесие»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал нынешнее состояние туринского клуба.



«Атмосфера в команде хорошая, однако „Ювентусу“ нужно восстановить равновесие. В футболе бывают такие моменты, когда все идет хорошо и такие моменты, когда у ваших оппонентов дела идут лучше, чем у вас. Это нормальное явление, но мы должны работать над своими ошибками, чтобы впредь не допускать такого».



Ранее Массимилиано Аллегри заявил, что поражение от «Лацио» - серьезный удар для «Ювентуса».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте