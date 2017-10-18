Сарри: «„Манчестер Сити“ может всерьёз претендовать на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2):

«Не знаю, что произошло с нами в первые полчаса. Мы отдали сопернику слишком много пространства, и он наказал нас за это. В оставшееся время мы сыграли намного лучше и были на одном уровне с „Манчестер Сити“, а это уже что-то да значит. Нереализованный в первом тайме пенальти стал для нас ударом, но мы оправились и во вторую половину встречи провели отлично. Так что этот матч должен быть разделён на две части – первые 25 минут и остальное время.

Немногие на нашем месте смогли бы оправиться после двух пропущенных от „Сити“ голов и доставить им столько проблем, как это вышло у нас. Я увидел огромный шаг вперёд для нас по сравнению с матчем в Мадриде в прошлом году. В общей сложности мы создали четыре голевых момента, а „Сити“ – пять. Это подтверждает, что мы приехали сюда, чтобы попытаться навязывать свою игру. Думаю, что „Сити“ – это серьёзный претендент на победу в турнире. Они очень быстры, тактически грамотны и хорошо подготовлены физически и морально. Если они сохранят этот уровень, то смогут пройти весь путь до конца».

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