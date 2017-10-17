Бош: «Шмельцер готов сыграть с АПОЭЛом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош в преддверии матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с АПОЭЛом сообщил, что защитник немецкой команды Марсель Шмельцер восстановился от травмы и сможет принять участие в гостевой игре с кипрским клубом:

«Тот факт, что мы привезли сюда Шмельцера, говорит о том, что он может сыграть. Вопрос только в том, готов ли он выйти в старте.

Мы проиграли два первых матча в ЛЧ, и мы приехали сюда только за победой. Но АПОЭЛу тоже нужна только победа».

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