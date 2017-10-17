В течении трех игр решится судьба Монтеллы в «Милане»

Как сообщают СМИ, дальнейшая судьба главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы решится в течении трех следующих игр. Несмотря на утверждения руководства в вере в Монтеллу, предполагается, что если команда нынешнего наставника не сможет выиграть хотя бы две игры из трех, то Винченцо может досрочно покинуть клуб. «Милан» проиграл три свои последние встречи, включая дерби с «Интером».

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