СМИ: «„Лестер“ уволил главного тренера Шекспира»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир уволен со своего поста, сообщают в Англии. По слухам, сегодня Шекспир был вызван на беседу к руководству клуба, по итогам которой специалиста уволили. Боссы «лис» недовольны неудачным стартом команды - в 8 матчах добыта лишь 1 победа. Как итог - промежуточное 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

Официального подтверждения информации об увольнении пока нет.

Шекспир прошлой зимой стал исполняющим обязанности наставника «Лестера», а по окончании сезона стал рулевым на постоянной основе, подписав трехлетний контракт.

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