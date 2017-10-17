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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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СМИ: «„Лестер“ уволил главного тренера Шекспира»

сегодня, 18:14

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир уволен со своего поста, сообщают в Англии. По слухам, сегодня Шекспир был вызван на беседу к руководству клуба, по итогам которой специалиста уволили. Боссы «лис» недовольны неудачным стартом команды - в 8 матчах добыта лишь 1 победа. Как итог - промежуточное 18-е место в турнирной таблице АПЛ. 

Официального подтверждения информации об увольнении пока нет.

Шекспир прошлой зимой стал исполняющим обязанности наставника «Лестера», а по окончании сезона стал рулевым на постоянной основе, подписав трехлетний контракт.

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Все комментарии
Serg3.12
сегодня в 18:56
Народец в команде-то фекальный. Второго тренера уже сливают.
Радж Кумар
сегодня в 18:53
Он проиграл Арсеналу,МЮ,Ливерпулю и Челси и за это его уволили?
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:49
"Лестер" занимает то место, которое заслужил.
Алексстелс
сегодня в 18:30
Хорошо хоть наша Офелия ещё в Халле.
Leha-ha50
сегодня в 18:27
Явно с Раньери погорячились, теперь вот локти кусают!!!
Бум надеяться , что все наладится!!!
alexov222
сегодня в 18:19
чемпионат взяли,в ЛЧ засветились,пора лестеру домой
shur
сегодня в 18:18
..."Быть или не быть,вот в чём вопрос..." бедный Йорик!!!
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