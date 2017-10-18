Тренер «Марибора»: «Могли бы конкурировать с „Ливерпулем“, но допустили много ошибок»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал сокрушительное поражение своих подопечных от «Ливерпуля» (0:7) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда я подбираю стратегию на матч, то учитываю все сильные стороны противника. Мы знали, что „Ливерпуль“ очень силен, но сами не смогли выступить хорошо. Именно этот стиль игры помог нам выйти в Лигу чемпионов, мы просто выступили гораздо ниже своей планки. Думаю, мы могли бы конкурировать с „Ливерпулем“ с этой тактикой и этими же игроками, однако слишком много ошибались».

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