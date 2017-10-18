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Трабукки: «Целых 6 граждан РФ бегают за „Спартак“ в ЛЧ. Истинно русская игра - футбол!»

сегодня, 11:27
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Футбольный агент Марко Трабукки в своем «твиттере» прокомментировал тот факт, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» (5:1) в стартовом составе «красно-белых» на поле вышли 6 россиян.

«Молодец, Массимо. Истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за „Спартак“ в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец».

С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.

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Все комментарии
Zenit0077 ответил LOpp
сегодня в 11:40
LOpp:
по троллил Путина? смелый человек.
Путин сам недавно узнал что в футболе на поле за одну команду играет 11 человек, но лезет в него как бубнов с мутко, тут грех не потроллить!
Dude-MU ответил Vlad.net
сегодня в 11:39
Vlad.net:
Привет одной аргентинской диаспоре!)
Привет от Кокоры)
sihafazatron
сегодня в 11:38
Тогда уж не русская игра, а российская. Не поворачивается язык назвать самедова или джикию русским!
LOpp
сегодня в 11:38
по троллил Путина? смелый человек.
Сочинский ответил MALOVAR
сегодня в 11:37
MALOVAR:
поищи комментарии Путина))
Да это видел, тут даже разговаривать не о чем...
Russian_spb
сегодня в 11:36
не понял, он это с восхищением или стебом?
вообще, 5 россиян - это дофига.
не думаю, что у Барсы или Реала местных в составе больше...
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 11:36
Вот почему Спартак называют народная команда
Николай 86
сегодня в 11:36
Тонко и актуально
Académica de Coimbra
сегодня в 11:34
Итало-казах идет ...
MALOVAR ответил Сочинский
сегодня в 11:34
поищи комментарии Путина))
Vlad.net
сегодня в 11:31
Привет одной аргентинской диаспоре!)
Сочинский
сегодня в 11:31
Я не понял, он поржал или похвалил??
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