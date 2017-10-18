Трабукки: «Целых 6 граждан РФ бегают за „Спартак“ в ЛЧ. Истинно русская игра - футбол!»

Футбольный агент Марко Трабукки в своем «твиттере» прокомментировал тот факт, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» (5:1) в стартовом составе «красно-белых» на поле вышли 6 россиян.

«Молодец, Массимо. Истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за „Спартак“ в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец».

С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.

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