Клопп: «„Ливерпуль“ показал лучший контрпрессинг за долгое время»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой своей команды в гостевом матче с «Марибором» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:0):

«Наше отношение к этому матчу было по-настоящему выдающимся. Мы включились в игру с самой первой секунды. Сегодня „Ливерпуль“ показал лучший контрпрессинг за долгое время. Я был близок к тому, чтобы радоваться этому больше, чем забитым голам, которых было много. Мы показали замечательный футбол.

Похоже, что это был не лучший матч „Марибора“, но сегодня противостоять нам было очень тяжело. Мы были очень сконцентрированы. Во втором тайме могли забить ещё больше, но это не важно.

Наша группа очень плотная, поэтому необходимо набирать очки. В этом матче нужно было бороться за победу. После такого счёта это звучит странно, но если ты не полностью сосредоточен, то можешь „пролететь“ мимо нужного результата».

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